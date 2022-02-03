AZPROMO: Имеется более 60 заявок от венгерских компаний относительно Карабаха

“Поступило более 60 обращений от венгерских компаний, в связи с созданием бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана”.

“Поступило более 60 обращений от венгерских компаний, в связи с созданием бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, сообщил временно исполняющий обязанности главы Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

“Количество предпринимательских обращений по Карабаху достигло 1 000. Более 300 из них поступили из-за рубежа. Среди заявок из Венгрии есть обращения, относящиеся как к инвестиционным, так и к подрядным проектам. Подготовлено 10 инвестиционных проектов, связанных с освобожденными от оккупации территориями”, - отметил Ю.Абдуллаев.