Azpromo и Российский экспортный центр подписали меморандум

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках расширенного заседания азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов.

Меморандум подписали глава Azpromo Руфат Мамедов и генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков.

Затем четыре азербайджанские компании подписали соглашения о сотрудничестве с российскими компаниями. Так, соглашения подписали компании Gravity (Азербайджан) и Lato (Россия), Hovers Lighting Solution (Азербайджан) и Realed (Россия), AzProtein (Азербайджан) и "Гурман" (Россия), Silk Way Airlines (Азербайджан) и Российский экспортный центр и İlyushin Finans Co (Россия).