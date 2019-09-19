Азербайджан втрое сократил импорт табака из Грузии

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал 1 191, 2 тонны сигарет и табачных изделий из Грузии общей стоимостью 26 млн 433,7 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, это следует из предварительного отчета Национального управления статистики Грузии.

По сравнению с прошлым годом объем сигарет и табачных изделий, импортируемых Азербайджаном из Грузии, сократился на 1 973,8 тонны или в 2,6 раза.

Объем импорта прочей табачной продукции составил 528 тонн, стоимость – 6 665,5 тыс. долларов.