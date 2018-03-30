Азербайджанские бизнес-инкубаторы подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском бизнес-центре 18 бизнес-инкубаторов страны подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ подписан на организованной министерством экономики конференции "Бизнес-инкубаторы - успешная платформа для развития малого предпринимательства".

Заместитель министра Сахиб Мамедов отметил, что формирование идей в сфере развития предпринимательства имеет большое значение: "Стартапы широко распространяются в современном мире. Не каждый стартап становится успешным. Главное – формирование идеи и работа над ней. Министерство экономики постоянно организует встречи с бизнес-инкубаторами. Мы решили создать комиссию для координации их деятельности".