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    Азербайджанские бизнес-инкубаторы подписали меморандум о сотрудничестве

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском бизнес-центре 18 бизнес-инкубаторов страны подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ подписан на организованной министерством экономики конференции "Бизнес-инкубаторы - успешная платформа для развития малого предпринимательства".

    Заместитель министра Сахиб Мамедов отметил, что формирование идей в сфере развития предпринимательства имеет большое значение: "Стартапы широко распространяются в современном мире. Не каждый стартап становится успешным. Главное – формирование идеи и работа над ней. Министерство экономики постоянно организует встречи с бизнес-инкубаторами. Мы решили создать комиссию для координации их деятельности". 

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