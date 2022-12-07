Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Туркменистаном

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и обсудил с ним перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

М.Джаббаров отметил, что азербайджано-туркменские отношения постоянно развиваются, создается прочная договорно-правовая база для расширения сотрудничества, укрепляются экономические и торговые связи. Транспортно-транзитная сфера является одним из основных направлений партнерства двух стран, созданная благоприятная инфраструктура и эффективное использование потенциала способствуют развитию региона. Самый короткий и удобный путь, соединяющий регионы Кавказа и Центральной Азии, проходит через Каспийское море, через Азербайджан и Туркменистан, что делает обе страны важными участниками международных транспортных коридоров.

Мередов отметил, что азербайджано-туркменские отношения являются мощным стимулом для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других, и поделился своими мыслями о расширении партнерства.