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Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума

Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума.
Бизнес
18 марта 2024 г. 15:42
Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума

Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак вместе с коллегами встретились с министром торговли этой страны Атиром Даудом Аль-Гурейри, и обсудили вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между деловыми кругами наших стран, совместной деятельностью по инфраструктурным проектам. Также обсудили возможность проведения бизнес-форума Азербайджан-Ирак. Мы пригласили иракских бизнесменов посетить Азербайджан и оценить возможности бизнеса и экспорта в нашей стране", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Iraq business forum may be held
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İraq biznes forumu keçirilə bilər

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