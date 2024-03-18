Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума

Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума.

Азербайджан и Ирак обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак вместе с коллегами встретились с министром торговли этой страны Атиром Даудом Аль-Гурейри, и обсудили вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между деловыми кругами наших стран, совместной деятельностью по инфраструктурным проектам. Также обсудили возможность проведения бизнес-форума Азербайджан-Ирак. Мы пригласили иракских бизнесменов посетить Азербайджан и оценить возможности бизнеса и экспорта в нашей стране", - говорится в публикации.