Замминистра: Акцизные посты положительно сказались на сборе налогов в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

"В Азербайджане встречаются поддельные акцизы, как и во всем мире. Мы боремся с этим".

Об этом заявил Report замминистра налогов Сахиб Алекперов.

По его словам, установленные министерством акцизные посты положительно сказались на сборе налогов:

"Министерство налогов установило акцизные посты на более чем 30 предприятиях. Сотрудники налоговых органов ведут наблюдение на установленных у входа в предприятия постах от начала и до завершения рабочего дня. В результате выявлены серьезные проблемы. Мы о них знали, но необходимо было доказать. К примеру, переклеивание акцизных марок с винных изделий на водочные с целью уклонения от налогов. Суммы были достаточно крупные и измерялись миллионами. Все это удалось пресечь. Производство алкогольных напитков на первый взгляд увеличилось. На самом деле производство не увеличилось, просто предприятия начали указывать реальные обороты".

Замминистра также прокомментировал предложение Всемирного банка об увеличении ставки акцизного налога на табак и табачные изделия: "Мы отслеживаем рыночные процессы. Вопрос с табачными изделиями не совсем зависит от нас. Здесь мы должны работать совместно с таможней".

По его словам, совместно с таможней регулярно проводятся контрольные меры: "Некоторые товары, ввозимые для личного пользования, потом продаются на рынках. В Азербайджане встречаются поддельные акцизы, как и во всем мире. Мы боремся с этим".

По итогам первого квартала 2019 года, в результате усиления контроля за производством и оборотом подакцизных товаров, производство алкогольных напитков увеличилось в 1,7 раза, табачных изделий - в 7,4 раза.