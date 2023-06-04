О нас

Министр обороны Азербайджана направил благодарственное письмо Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджана направил благодарственное письмо Хулуси Акару Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил благодарственное письмо экс-министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.
Армия
4 июня 2023 г. 10:05
Министр обороны Азербайджана направил благодарственное письмо Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил благодарственное письмо экс-министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Господин Хулуси Акар, выражаю Вам признательность от себя и личного состава азербайджанской армии за нашу совместную деятельность в период Вашего пребывания на посту министра национальной обороны Турецкой Республики.

Вы всегда вносили большой вклад в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и совершенствование азербайджанской армии, повышение ее боеспособности.

Оказывали моральную поддержку азербайджанскому народу и нашей армии в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации.

Вы всегда любили Азербайджан и азербайджанскую армию.

Я уверен, что вы не пожалеете усилий для укрепления армий обеих братских стран во время вашей деятельности в Великом Национальном Собрании Турции.

Поздравляю вас от себя лично и от имени личного состава азербайджанской армии, желаю успехов в вашей дальнейшей деятельности", - отмечается в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Hulusi Akara minnətdarlıq edib

Самое важное

Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi