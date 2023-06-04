Министр обороны Азербайджана направил благодарственное письмо Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил благодарственное письмо экс-министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил благодарственное письмо экс-министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Господин Хулуси Акар, выражаю Вам признательность от себя и личного состава азербайджанской армии за нашу совместную деятельность в период Вашего пребывания на посту министра национальной обороны Турецкой Республики.

Вы всегда вносили большой вклад в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и совершенствование азербайджанской армии, повышение ее боеспособности.

Оказывали моральную поддержку азербайджанскому народу и нашей армии в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации.

Вы всегда любили Азербайджан и азербайджанскую армию.

Я уверен, что вы не пожалеете усилий для укрепления армий обеих братских стран во время вашей деятельности в Великом Национальном Собрании Турции.

Поздравляю вас от себя лично и от имени личного состава азербайджанской армии, желаю успехов в вашей дальнейшей деятельности", - отмечается в письме.