Министры обороны Азербайджана и Беларуси осмотрели ракеты "Полонез"

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили воинскую часть

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили воинскую часть, где расположены оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Министрам обороны было доложено о службе войск, боеготовности воинской части и выполнении поставленных задач. В ходе посещения министры были проинформированы о качественно высоких социально-бытовых условиях для личного состава воинской части, а также ознакомились с созданной здесь военной инфраструктурой. Затем были осмотрены здание штаба, казарма и столовая.

В заключение Министры обороны посетили парк хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез», склад хранения боевых ракет и центр технического обслуживания.