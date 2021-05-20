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Министры обороны Азербайджана и Беларуси осмотрели ракеты "Полонез"

Министры обороны Азербайджана и Беларуси осмотрели ракеты "Полонез" Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили воинскую часть
Армия
20 мая 2021 г. 11:50
Министры обороны Азербайджана и Беларуси осмотрели ракеты Полонез

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили воинскую часть, где расположены оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Министрам обороны было доложено о службе войск, боеготовности воинской части и выполнении поставленных задач. В ходе посещения министры были проинформированы о качественно высоких социально-бытовых условиях для личного состава воинской части, а также ознакомились с созданной здесь военной инфраструктурой. Затем были осмотрены здание штаба, казарма и столовая.

В заключение Министры обороны посетили парк хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез», склад хранения боевых ракет и центр технического обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov və Viktor Xrenin “Polonez” raketlərinə baxış keçirib

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