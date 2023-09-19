В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных

19 сентября примерно в 11:45 формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения. Им была немедленно оказана первая медицинская помощь.
Азербайджанскими подразделениями приняты ответные меры.