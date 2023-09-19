В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных

19 сентября около 11:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дисло

19 сентября примерно в 11:45 формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения. Им была немедленно оказана первая медицинская помощь.

Азербайджанскими подразделениями приняты ответные меры.