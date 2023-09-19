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В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных

В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных 19 сентября около 11:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дисло
Армия
19 сентября 2023 г. 12:37
В результате провокации армянских вооруженных формирований ранены двое азербайджанских военных

19 сентября примерно в 11:45 формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения. Им была немедленно оказана первая медицинская помощь.

Азербайджанскими подразделениями приняты ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army’s servicemen wounded as a result of provocation by formations of Armenian armed forces
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin təxribatı nəticəsində iki hərbi qulluqçumuz yaralanıb

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