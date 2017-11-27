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    В прифронтовой зоне сдан в эксплуатацию еще один жилой комплекс для офицеров

    Офицерское общежитие, состоящее из 33 жилых и подсобных помещений, полностью оснащено коммуникацией

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются строительные работы в воинских частях.

    Как сообщили Report в минобороны, 27-го ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны приняли участие в открытии еще одного жилого комплекса, построенного для офицеров.

    Двухэтажное офицерское общежитие, состоящее из 33 жилых и подсобных помещений, полностью оснащено коммуникацией. Отвечающее современным стандартам общежитие оснащено мебелью и другим необходимым оборудованием.

    Во дворе жилого комплекса проведены работы по озеленению и благоустройству, построены площадка для мини-футбола и спортивный городок, а также созданы все необходимые условия для эффективного отдыха военнослужащих.

    Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с условиями, созданными в новом офицерском общежитии, и поставил соответствующие задачи перед командованием в связи с улучшением социально-бытового условия личного состава.

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