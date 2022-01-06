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В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения

В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения. На учениях была выведена из строя система ПВО готовящегося к провокации условного противника.
Армия
6 января 2022 г. 18:31
В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения

В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения. На учениях была выведена из строя система ПВО готовящегося к провокации условного противника.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Отдельной общевойсковой армии, cогласно сценарию учений, группам специального назначения было поручено уничтожить системы ПВО условного противника, нацеленные на наши стратегические объекты и воздушное пространство.

По итогам учений с участием командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-полковника Керема Мустафаева и военнослужащих Вооруженных сил Турции были высоко оценены навыки личного состава в борьбе с терроризмом, участвовавшим в учениях военнослужащим были вручены ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda taktiki-xüsusi təlim keçirilib

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