В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения

В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения. На учениях была выведена из строя система ПВО готовящегося к провокации условного противника.

В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения. На учениях была выведена из строя система ПВО готовящегося к провокации условного противника.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Отдельной общевойсковой армии, cогласно сценарию учений, группам специального назначения было поручено уничтожить системы ПВО условного противника, нацеленные на наши стратегические объекты и воздушное пространство.

По итогам учений с участием командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-полковника Керема Мустафаева и военнослужащих Вооруженных сил Турции были высоко оценены навыки личного состава в борьбе с терроризмом, участвовавшим в учениях военнослужащим были вручены ценные подарки.