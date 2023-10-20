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В Нахчыване проходят подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким учениям

В Нахчыване проходят подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким учениям В Азербайджане продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.
Армия
20 октября 2023 г. 10:22
В Нахчыване проходят подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким учениям

В Азербайджане продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, задействованные в учениях подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, покинув пункты постоянной дислокации и совершив перемещения на территории, выполнили нормативы по подготовке техники к боевому применению.

Основной целью совместных учений, которые пройдут 23-25 октября с привлечением военнослужащих двух братских стран, боевой техники и средств авиации, станет обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

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Версия на английском языке Combined Arms Army holds preparatory training for Mustafa Kemal Ataturk-2023 exercises
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Türkiyə-Azərbaycan birgə təliminə hazırlıq məşqləri keçirilir

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