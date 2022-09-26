В Кяльбаджаре обнаружены еще 379 мин

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили еще 379 мин в Кяльбаджарском районе.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили еще 379 мин в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено с учетом соблюдения мер безопасности 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.