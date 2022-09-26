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В Кяльбаджаре обнаружены еще 379 мин

В Кяльбаджаре обнаружены еще 379 мин Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили еще 379 мин в Кяльбаджарском районе.
Армия
26 сентября 2022 г. 15:24
В Кяльбаджаре обнаружены еще 379 мин

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили еще 379 мин в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено с учетом соблюдения мер безопасности 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на английском языке ФотоAnother 379 mines buried by Armenians discovered in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə ermənilərin basdırdığı daha 379 mina aşkarlanıb

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