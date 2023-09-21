О нас

В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины

В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии выполняется деятельность по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Армия
21 сентября 2023 г. 18:39
В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины

После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии выполняется деятельность по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Построив после Отечественной войны линию обороны на юге села Черектар Кяльбаджарского района, формирования вооруженных сил Армении заложили в этом направлении значительное количество мин.

21 сентября в указанном направлении с соблюдением мер безопасности было обезврежено значительное количество противопехотных и противотанковых мин армянского производства.

Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию наших территорий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda minalar zərərsizləşdirilir

Самое важное

Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
21 сентября 2023 г. 16:27
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
21 сентября 2023 г. 16:06
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
21 сентября 2023 г. 15:35
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
21 сентября 2023 г. 15:23
Представители армян Карабаха покинули Евлах
ФотоПредставители армян Карабаха покинули Евлах
21 сентября 2023 г. 14:14
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
21 сентября 2023 г. 11:39
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi