В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины

После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии выполняется деятельность по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии выполняется деятельность по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Построив после Отечественной войны линию обороны на юге села Черектар Кяльбаджарского района, формирования вооруженных сил Армении заложили в этом направлении значительное количество мин.



21 сентября в указанном направлении с соблюдением мер безопасности было обезврежено значительное количество противопехотных и противотанковых мин армянского производства.



Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию наших территорий.