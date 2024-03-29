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В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана

В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Представители аппарата военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в Беларуси посетили могилу Национального героя Азербайджана, уроженца Беларуси Давидовича Анатолия Николаевича, возложили цветы от имени Министерства обороны, почтили память героя.
Армия
29 марта 2024 г. 19:24
В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана

Представители аппарата военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в Беларуси посетили могилу Национального героя Азербайджана, уроженца Беларуси Давидовича Анатолия Николаевича, возложили цветы от имени Министерства обороны, почтили память героя.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Представители аппарата атташе также навестили мать Анатолия Давидовича – Киму Давидович.

Мать национального героя выразила благодарность президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны за внимание и заботу.

Напомним, что Анатолий Давидович погиб 13 июня 1992 года в боях за территориальную целостность Азербайджана. Указом президента Азербайджана от 3 июля 1992 года майору Давидовичу Анатолию Николаевичу было посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Anatoliy Davidoviçin xatirəsi anılıb

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