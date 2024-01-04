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В Азербайджанской армии проходят церемонии увольнения в запас срочников

В Азербайджанской армии проходят церемонии увольнения в запас срочников В воинских частях Азербайджанской армии проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих в связи с завершением срока их службы.
Армия
4 января 2024 г. 13:39
В Азербайджанской армии проходят церемонии увольнения в запас срочников

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики "О призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в воинских частях Азербайджанской армии проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности и свободы наших земель, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях поздравили уволенных в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с достойным завершением военной службы и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, завершившие срок военной службы солдаты отметили, что с гордостью несли службу в рядах Азербайджанской армии. Они выразили уверенность в том, что положительные качества и навыки, приобретенные ими за время службы в армии, пригодятся им в дальнейшей жизни.

Группе военнослужащих, отличившихся за время службы, были вручены награды.

Было сделано фото на память, после чего состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих в регионы их проживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüddətli həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatmış hərbi qulluqçular tərxis olunur

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