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В армии Азербайджана начался новый учебный период

В армии Азербайджана начался новый учебный период В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.
Армия
30 января 2023 г. 19:25
В армии Азербайджана начался новый учебный период

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, в исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие довели до внимания личного состава приказы и требования министра обороны в связи с началом нового учебного периода, задачи, стоящие перед армией Азербайджана, и другие вопросы.

Было отмечено, что в целях поддержания высокого уровня боевой готовности войск в соответствии с требованиями, выдвинутыми Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, в текущем учебном году основное внимание будет уделено повышению оперативности в управлении войсками с широким применением передовых методов и высоких технологий, организации слаженности подразделений, дальнейшему повышению профессионализма и совершенствованию практических навыков военнослужащих.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda yeni tədris dövrü başlayıb

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