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    ​В Азербайджане в прошлом месяце обезврежена 701 единица НБ

    В марте зарегистрирован 1 случай разрыва мин/НБ

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проверило и расчистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ) территорию общей площадью 1 762 402 кв. м.

    Как сообщили Report в ANAMA, обнаружены и обезврежены 701 НБ, 2 противотанковые и 1 противопехотная мины. На сегодняшний день расчищена территория общей площадью 320 443 366 кв. м. Найдено и обезврежено 716 307 мин и НБ.

    Агентство продолжает работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агстафинского, Физулинского, Гянджинского, Гедабекского, Горанбойского, Газахского, Тертерского, Товузского, Самухского и Гарадагского районов, а также поселка Гюздек.

    В марте зарегистрирован 1 случай разрыва мин/НБ.

    Отметим, что в операциях участвовали 507 специалистов и 126 членов вспомогательного состава, 6 механических миноочистительных машин и 39 собак-миноискателей.

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