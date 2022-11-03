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В Агдаме обнаружена мина-ловушка из четырех мин

В Агдаме обнаружена мина-ловушка из четырех мин В Агдаме обнаружены четыре мины-ловушки.
Армия
3 ноября 2022 г. 12:50
В Агдаме обнаружена мина-ловушка из четырех мин

В Агдаме обнаружена мина-ловушка из четырех мин.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Масштабы минных полей, установленных Арменией, а также мины-ловушки, которые она установила с целью произвести мощный и смертоносный взрыв, являются проявлением террора, направленного против гражданского населения. 2 ноября 2022 года во время инцидента в селе Мехдили Джебраильского района Ахмедов Ильгар Хейбат оглы 1972 года рождения стал жертвой очередного взрыва мины.

Во время проводимых ANAMA операций по очистке территории регулярно встречаются мины-ловушки, повышающие вероятность гибели людей", отметили в пресс-службе ANAMA.

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Версия на английском языке ФотоTrap of four landmines detected in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda dörd minadan ibarət tələ-minası aşkarlanıb

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