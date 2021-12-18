Военный атташе Турции посетил дом шехида Фарида Алекберова

Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин посетил семью шехид-майора Фарида Алекберова и побеседовал с матерью шехида

Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин посетил семью шехида майора Фарида Алекберова и побеседовал с матерью шехида.

Как сообщает Report, в ходе беседы Закария Ялчын отметил, что в Турции осведомлены о героизме Фарида Алекберова, и выразил признательность матери шехида.

На встрече почтили память шехидов, погибших за Родину.

Майор Ф.Алекберов родился 18 июля 1980 года в городе Баку. После окончания средней школы в 1996 году он поступил в военный лицей Кулели в Стамбуле и закончил обучение в 2000 году. В 2004 году он поступил в Военную школу сухопутных войск в Анкаре. Затем он прошел обучение в школе горных коммандос в Испарте. В 2005 году с отличием окончил Артиллерийскую школу Полатлы.

Фарид Алекберов участвовал во взятии высоты на Муровдаге, в боях на Джебраильском, Физулинском, Шушинском направлениях. 8 ноября он участвовал в боях в направлении Ханкенди, где был ранен в ногу, но, несмотря на это, не ушел с поля боя. Он сыграл большую роль в выходе батальона из окружения, уничтожив значительное количество живой силы противника. Это был последний бой Фарида. Шехид похоронен 9 ноября 2020 года на второй Аллее почетного захоронения в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 15 декабря 2020 года майор Фарид Алекперов был посмертно награжден медалью "За Родину".