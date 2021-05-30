Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части

По случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны было проведено мероприятие.

По случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны было проведено мероприятие.

Как передает Report, вначале минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны. После исполнения Государственного гимна личному составу были переданы поздравления Министра обороны.

Выступившие на мероприятии поведали об истории создания воинской части, ее боевом пути и стоящих перед ней обязанностях.

Особо подчеркивалось, что работа, начатая великим лидером Гейдаром Алиевым в области армейского строительства, ныне успешно продолжается Президентом страны, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

Военнослужащие воинской части, отличившиеся несением образцовой службы и высокой дисциплиной, были награждены почетными грамотами и ценными подарками.