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Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части

Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части По случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны было проведено мероприятие.
Армия
30 мая 2021 г. 13:48
Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части

По случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны было проведено мероприятие.

Как передает Report, вначале минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны. После исполнения Государственного гимна личному составу были переданы поздравления Министра обороны.

Выступившие на мероприятии поведали об истории создания воинской части, ее боевом пути и стоящих перед ней обязанностях.

Особо подчеркивалось, что работа, начатая великим лидером Гейдаром Алиевым в области армейского строительства, ныне успешно продолжается Президентом страны, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

Военнослужащие воинской части, отличившиеся несением образцовой службы и высокой дисциплиной, были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissənin yaradılmasının ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

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