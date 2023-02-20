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Состоялась встреча Закира Гасанова с командующим Силами обороны Грузии

Состоялась встреча Закира Гасанова с командующим Силами обороны Грузии 20 февраля первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили, находящимся с официальным визитом в наше
Армия
20 февраля 2023 г. 15:24
Состоялась встреча Закира Гасанова с командующим Силами обороны Грузии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что народы двух стран связывают узы дружбы и взаимного доверия.

Министр подчеркнул высокий уровень двустороннего и трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии, особо отметив важную роль этого сотрудничества в обеспечении безопасности в регионе.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил высокий профессионализм, продемонстрированный военнослужащими на "Зимних учениях-2023" в Карсе, и подчеркнул значимость совместных учений в обмене опытом и повышении боеспособности армий обеих стран.

Министр обороны подчеркнул значимость встречи на пленарном заседании в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием глав стран Южного Кавказа. Напомнив слова Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева: "Мы, конечно, хотим установления мира в Евразии", министр рассказал о проделанной работе по обеспечению мира в регионе.

Выразив признательность за теплый прием, генерал-майор Г.Матиашвили отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества.

Было подчеркнуто, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Gürcüstanın Müdafiə Qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb, hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunub

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