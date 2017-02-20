SIPRI: Военный импорт Азербайджана в 20 раз превысил закупки Армении

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Военный импорт Азербайджана в 20 раз превысил закупки Армении в период 2012-2016 годов.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о глобальных расходах на вооружения.

В докладе особо отмечается военный импорт Азербайджана и Армении с учетом существенной разницы в объемах. Так, в 2012-2016 годах азербайджанские закупки оружия оказались больше армянских в 20 раз.

Азербайджан также вошел в пятерку стран, куда уходила в 2012-2016 годах основная часть экспортного объема вооружения России: Индия (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%), Алжир (10%) и Азербайджан (4%).