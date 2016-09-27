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    Президент Ильхам Алиев принял участие на выставке ADEX-2016

    Глава государства посмотрел стенды, на которых демонстрируется продукция различных компаний

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на 2-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2016.

    Как сообщает Report, глава государства посмотрел стенды, на которых демонстрируется продукция различных компаний.

    Отметим, что на выставке, проводимой по официальной инициативе и поддержке министерства оборонной промышленности Азербайджана, представлены 260 наименований продукции. Здесь участвуют 250 компаний из 45 стран мира и 25 официальных представителей 20-ти стран.

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