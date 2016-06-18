Председатель Атлантического совета Грузии: Карабахский конфликт является угрозой для безопасности Южного Кавказа

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт является угрозой для безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил экс-министр обороны Грузии, председатель Атлантического совета Грузии Васил Сихарулидзе.

Он отметил, что более 20 лет карабахский конфликт препятствует развитию регионального сотрудничества и негативно влияет на развитие всех стран Южного Кавказа. Поэтому Сихарулидзе убежден, что мирное разрешение конфликта будет иметь жизненно важное значение не только для Армении и Азербайджана, но и для Грузии.

"Я надеюсь, что конфликт в будущем не обострится. Это не исходит из интересов какого-либо южнокавказского государства и может оказать губительное воздействие на развитие региона. Я также считаю, что мирное, политическое решение конфликта может быть найдено благодаря усилиям обеих сторон и международного сообщества", - заявил Сихарулидзе.

Комментируя военное сотрудничество между Грузией, Турцией и Азербайджаном, он заявил, что оно не направлено против Армении.