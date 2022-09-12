Позиции Азербайджанской армии в Лачыне и Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Вечером 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джиль Чамбарекского района и Горус Ханазахского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенны

Вечером 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джиль Чамбарекского района и Горус Ханазахского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные на направлении населенных пунктов Новоивановка Гедабекского района и Хюсюлю Лачинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии на направлении населенного пункта Акгая Кяльбаджарского района.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.