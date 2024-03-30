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В Кяльбаджарском и Агдеринском районах обнаружены артиллерийские установки ВС Армении

В Кяльбаджарском и Агдеринском районах обнаружены артиллерийские установки ВС Армении После антитеррористической операции Азербайджанской армии в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежавших вооруженным силам Армении.
Армия
30 марта 2024 г. 16:34
В Кяльбаджарском и Агдеринском районах обнаружены артиллерийские установки ВС Армении

После антитеррористической операции азербайджанской армии в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежавших вооруженным силам Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Во время осмотра населенных пунктов Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях обнаружено 8 зенитных пушек "КС-19".

Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоArtillery installations once belonging to Armenian armed forces found in Kalbajar and Aghdara
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər və Ağdərədə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus artilleriya qurğuları aşkarlanıb

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