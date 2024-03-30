В Кяльбаджарском и Агдеринском районах обнаружены артиллерийские установки ВС Армении

После антитеррористической операции Азербайджанской армии в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежавших вооруженным силам Армении.

После антитеррористической операции азербайджанской армии в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежавших вооруженным силам Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Во время осмотра населенных пунктов Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях обнаружено 8 зенитных пушек "КС-19".

Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора", - заявили в Минобороны.