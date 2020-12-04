Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи ВС

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам.

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на 1 декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 210.625.007,86 манат, 11.171.613,65 долларов США, 181.319,42 евро, 495.561,33 турецких лир, 1.844,72 фунт стерлингов и 5.398.550,00 рублей.

Следует отметить, что с 1 ноября по 1 декабря в Фонд помощи Вооруженным силам поступили средства в размере 12.611.973,40 манат, 175.507,81 долларов США, 15.723,23 евро, 40 турецких лир, 550 фунт стерлингов и 336.000,00 рублей.

Руководство Министерства обороны выражает признательность каждому, кто оказывает материальную и моральную поддержку.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года номер 755.