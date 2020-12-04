О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи ВС

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи ВС Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам.
Армия
4 декабря 2020 г. 20:54
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи ВС

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на 1 декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 210.625.007,86 манат, 11.171.613,65 долларов США, 181.319,42 евро, 495.561,33 турецких лир, 1.844,72 фунт стерлингов и 5.398.550,00 рублей.

Следует отметить, что с 1 ноября по 1 декабря в Фонд помощи Вооруженным силам поступили средства в размере 12.611.973,40 манат, 175.507,81 долларов США, 15.723,23 евро, 40 турецких лир, 550 фунт стерлингов и 336.000,00 рублей.

Руководство Министерства обороны выражает признательность каждому, кто оказывает материальную и моральную поддержку.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года номер 755.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna toplanan vəsaitin miqdarı məlum oldu

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi