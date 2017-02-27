Начальник государственной пограничной службы Азербайджана отбыл с визитом в Грузию

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля делегация, возглавляемая начальником государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, генерал-полковником Эльчином Гулиевым отбыла с визитом в столицу Грузии Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе визита ожидаются встречи Эльчина Гулиева с министром внутренних дел Грузии Гиоргием Мгебришвили и главой пограничной полиции Грузии.

Кроме этого, в грузинской столице Э. Гулиев возложит венок перед памятником общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке, носящем его имя. Он также посетит азербайджанский музей культуры имени М. Ф. Ахундзаде.