На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть

На боевом полигоне центра были проведены учебные стрельбы из стрелкового оружия

После исторической победы Азербайджана над врагом в Отечественной войне, с целью организации на высоком уровне служебно-боевой деятельности подразделений пограничной охраны на этих территориях, в кратчайшие сроки интенсивно ведется процесс создания необходимой инфраструктуры пограничной обороны и защиты.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

6 апреля на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией начала свою деятельность очередная воинская часть.

На организованной по этому случаю церемонии, после исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев зачитал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности личного состава воинской части, включая административное здание и учебный центр, а также рабочие помещения личного состава, казармы и столовые, учебные классы, банно-прачечный комплекс, склад, вооружение и технические средства, автомобильную технику. Комплекс обеспечен бесперебойной подачей воды, электричества и другим необходимым оборудованием.

Учебный центр предоставляет широкие возможности и создает условия для проведения стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометных установок, бронетехники и оценки результатов стрельб, повышения боевой готовности подразделений и навыков личного состава Государственной пограничной службы по использованию имеющегося вооружения и боевой техники.

На боевом полигоне центра были проведены учебные стрельбы из стрелкового оружия, бронетехники, минометов и зенитных установок.