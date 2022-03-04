Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Министерство обороны Азербайджана обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск Азербайджанской армии очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях. Ведутся работы по очистке пашен от мин.
С 1 февраля по 3 марта инженерно-саперными подразделениями было полностью очищено более 870 гектаров освобожденных территорий, обнаружено и уничтожено 227 единиц мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В целом на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями на сегодняшний день полностью очищено более 14365 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 единицы противопехотных, 2159 единиц противотанковых и 9231 единица различных видов неразорвавшихся боеприпасов.
Основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.
На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.