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Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях Министерство обороны Азербайджана обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях.
Армия
4 марта 2022 г. 11:54
Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Министерство обороны Азербайджана обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск Азербайджанской армии очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях. Ведутся работы по очистке пашен от мин.

С 1 февраля по 3 марта инженерно-саперными подразделениями было полностью очищено более 870 гектаров освобожденных территорий, обнаружено и уничтожено 227 единиц мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В целом на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями на сегодняшний день полностью очищено более 14365 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 единицы противопехотных, 2159 единиц противотанковых и 9231 единица различных видов неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на английском языке ФотоDefense Ministry announces number of mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоMN-nin azad olunan ərazilərdə aşkarladığı minaların sayı açıqlanıb

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