Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Министерство обороны Азербайджана обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях.

Министерство обороны Азербайджана обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск Азербайджанской армии очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях. Ведутся работы по очистке пашен от мин.

С 1 февраля по 3 марта инженерно-саперными подразделениями было полностью очищено более 870 гектаров освобожденных территорий, обнаружено и уничтожено 227 единиц мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В целом на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями на сегодняшний день полностью очищено более 14365 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 единицы противопехотных, 2159 единиц противотанковых и 9231 единица различных видов неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.