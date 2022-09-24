Министр обороны: Решительные ответные меры Азербайджанской армии высоко оценены Верховным главнокомандующим

24 сентября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

24 сентября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией.

Министр особо отметил, что Верховный Главнокомандующий высоко ценит решительные ответные меры, принятые Азербайджанской Армией в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года.

Было отмечено, что успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством Азербайджанской Армии, привнесенным в военную науку. Эти бои будут изучены и проанализированы ведущими мировыми военными экспертами.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а также на территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Министр дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.

Генерал-полковник З.Гасанов дал поручения соответствующим лицам по завершению плановых работ по подготовке к зиме и доставке необходимых припасов подразделениям, особенно дислоцированным в горной местности.

Министр обороны отметил важность скорейшего завершения во взаимодействии с другими государственными структурами порученных Верховным Главнокомандующим мероприятий по организации служебно-боевой деятельности наших подразделений в новых пунктах дислокации.

Министр подчеркнул важную роль работы по улучшению служебно-бытовых условий в войсках в поддержании боевой и морально-психологической готовности военнослужащих на высоком уровне.

Затем генерал-полковник З.Гасанов дал указание уделить пристальное внимание семьям шехидов и утратившим здоровье военнослужащим, проявить особую чуткость к их нуждам.

В заключение перед должностными лицами были поставлены конкретные задачи по организации службы войск и идеологической работы, улучшению служебных и социально-бытовых условий личного состава, медицинского обеспечения и продолжению инженерных работ на освобожденных территориях.