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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Армия
1 мая 2023 г. 14:16
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих славной турецкой армии в результате ДТП с участием военного автомобиля Вооруженных сил Турции на дороге Ширнак-Улудере. Ваша боль - это наша боль. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Желаю скорейшего исцеления раненым".

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Turkish side
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyəyə başsağlığı verib

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