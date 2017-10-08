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    Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой военно-промышленного комплекса Беларуси

    Члены делегации поинтересовались вооружением и военной техникой, которые могут усилить арсенал нашей армии

    Баку.8 октября. REPORT.AZ/ В рамках первого дня официального визита в Республику Беларусь министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил предприятие и военный полигон, входящий в военно-промышленный комплекс этой страны.

    Как сообщили Report из министерства обороны, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другими средствами военного назначения, произведенные военной промышленностью Беларуси, поинтересовались вооружением и военной техникой, которые могут усилить арсенал нашей армии.  

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