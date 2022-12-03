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Представитель Азербайджана при ООН: Лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными

Представитель Азербайджана при ООН: Лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными "Лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными".
Армия
3 декабря 2022 г. 17:50
Представитель Азербайджана при ООН: Лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными

"Лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными".

Как сообщает Report, это отражено в письме постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и Докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

"Под международным давлением Армения обнародовала некоторые записи о полях, заминированных до 2020 года. Они содержат информацию о 390 709 противотанковых и противопехотных наземных минах, а также других взрывных устройствах", - говорится в письме.

Было отмечено, что эти записи составляют всего 5 процентов всех освобожденных районов и менее трети подтвержденных районов высокой опасности, которые отражены в отчете об оценке деятельности по разминированию в Азербайджане (декабрь 2020 года), подготовленном Службой по разминированию и Программой развития Организации Объединенных Наций. Однако лишь около 25 процентов записей о минных полях, предоставленных Арменией, оказались достоверными, говорится в докладе. Из этого следует, что лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın minalarla bağlı təqdim etdiyi məlumatlar ərazilərin cəmi 1,25 faizində etibarlıdır

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