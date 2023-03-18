ГПС и МВД провели совместную операцию, есть задержанные

18 марта в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД), вблизи села Молламахаррамли Физулинского района задержан подозрительный автомобиль ма

18 марта в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД), вблизи села Молламахаррамли Физулинского района задержан подозрительный автомобиль марки Saipa с государственным регистрационным знаком 99-PU-326.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В автомобиле находились жители города Баку Алекперов Ниджат Хатам оглу, Гурбанов Алихан Альзахид оглу и Шукюров Яхья Таир оглу. При осмотре автомобиля было обнаружено и изъято 10 кг 500 граммов наркотических средств (4 кг марихуаны, 4 кг опиума, 2 кг метамфетамина и 500 граммов героина).

Расследование по факту продолжается.