Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется

"Сразу после войны мы, наряду со всей восстановительной работой, как всегда, уделяли внимание и военной сфере. Должен сказать, что после войны были подписаны новые крупные контракты с турецкими и израильскими компаниями. Реализация некоторых контрактов уж

"Сразу после войны мы, наряду со всей восстановительной работой, как всегда, уделяли внимание и военной сфере. Должен сказать, что после войны были подписаны новые крупные контракты с турецкими и израильскими компаниями. Реализация некоторых контрактов уже началась, других - завершена, а реализация ряда контрактов продолжается".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

"Каждый день 44-дневной войны был глубоко проанализирован, и, конечно, этот анализ позволил нам осуществлять дальнейшее армейское строительство, основываясь на реальной ситуации. С учетом этого организуется также закупка новых вооружений, техники. Наряду с этим, после войны в Министерстве обороны были проведены структурные реформы, структурные преобразования, что еще больше усилит и модернизирует нашу армию. После войны был создан новый род войск – коммандо, я лично принимал участие в открытии первой военной базы коммандо в Гадруте. Это – очень сильный род войск. Уверен, что в настоящее время этот род войск уже может выполнить любую задачу. Мы же просто будем увеличивать с каждым годом численность коммандо. Считаю неуместным давать информацию об их численности, но каждый должен знать, что уже подготовлены и будут подготовлены тысячи полностью обученных бойцов.

Параллельно увеличена и будет увеличиваться численность личного состава Сил специального назначения, проявивших особый героизм во Второй Карабахской войне. На решение военных вопросов будет выделено и выделяется столько средств, сколько потребуется. В Армении же ситуация совершенно иная. Там они могут расходовать столько средств, сколько выделяется финансовой помощи и невозвращаемых кредитов из-за рубежа. Хочу внести ясность и в этот вопрос. Считаю, что для установления мира в регионе необходимо положить конец вооружению Армении. У самой Армении нет денег на приобретение оружия и никогда не было. Во время Второй Карабахской войны мы уничтожили военную технику Армении стоимостью где-то 4-5 миллиардов долларов. Часть этой техники была захвачена как трофей, мы используем ее. А часть демонстрируется в Парке военных трофеев. Спрашивается: откуда у бедной страны столько денег? Откуда эти кредиты? Были ли возвращены впоследствии эти кредиты? А может, списаны? Абсолютно уверен, что если бы эти кредиты не были предоставлены, то необходимости во Второй Карабахской войне не оставалось бы. Армения сама покорно согласилась бы, так же, как подписала акт о капитуляции, приняла все наши условия, и после войны, как говорится, демонстрирует совершенно иную позицию. Поэтому если вновь будут выделяться деньги на вооружение Армении, то мы расценим это как недружественный шаг и будем действовать сообразно этому.

Мы же, конечно, как страна, живущая за свой счет, еще раз хочу сказать, и дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется", - сказал Ильхам Алиев.