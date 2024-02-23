Гендиректор TÜSAŞ: Азербайджан интересуется истребителями Kaan

Братские страны, в том числе Азербайджан, интересуются истребителями пятого поколения Kaan.

Братские страны, в том числе Азербайджан, интересуются истребителями пятого поколения Kaan.

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber сказал гендиректор турецкой аэрокосмической компании TÜSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) Темель Котиль.

По его словам, истребители Kaan представляют важное значение для братских стран.

"Я не могу говорить о продажах. Этим делом будет заниматься государство. Но могу сказать, что Kaan - это серьезная техника", - отметил он.

Kaan является первым национальным истребителем Турции, который должен создать конкуренцию американским боевым самолетам нового поколения F-35.

Россия предложила Турции сотрудничество по производству истребителей пятого поколения Kaan. Украина также выразила намерение закупать в перспективе Kaan у Турции.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет" компанией Turkish Aerospace Industries. Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство.