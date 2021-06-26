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Дети шехидов Отечественной войны собрались вместе - ВИДЕО

Дети шехидов Отечественной войны собрались вместе - ВИДЕО Министерство обороны по случаю Дня Вооруженных сил - 26 июня организовало медиа-тур в военную часть азербайджанской армии.
Армия
26 июня 2021 г. 16:36
Дети шехидов Отечественной войны собрались вместе - ВИДЕО

Министерство обороны по случаю Дня Вооруженных сил - 26 июня организовало медиа-тур в военную часть азербайджанской армии.

Как сообщает Report, в рамках медиа-тура состоялось ознакомление с мероприятиями, направленными на улучшение боевой подготовки, морально-психологического состояния, социально-бытовых условий и охраны здоровья личного состава, была проведена беседа с военнослужащими.

В то же время для детей шехидов Отечественной войны было проведено спортивное мероприятие под названием "Мой отец - герой". Победителям интеллектуальных игр были вручены подарки.

На мероприятии выступили полковник Министерства обороны Эльвин Азизов, полковник-лейтенант Намиг Джавадов, народный артист Нураддин Мехдиханлы, чемпион мира и олимпийский призер по борьбе Расул Чунаев.

В завершение для представителей СМИ и детей шехидов в солдатской столовой был организован обед.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidlərinin övladları bir araya gətirildi - VİDEO

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