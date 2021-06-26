Дети шехидов Отечественной войны собрались вместе - ВИДЕО

Министерство обороны по случаю Дня Вооруженных сил - 26 июня организовало медиа-тур в военную часть азербайджанской армии.

Министерство обороны по случаю Дня Вооруженных сил - 26 июня организовало медиа-тур в военную часть азербайджанской армии.

Как сообщает Report, в рамках медиа-тура состоялось ознакомление с мероприятиями, направленными на улучшение боевой подготовки, морально-психологического состояния, социально-бытовых условий и охраны здоровья личного состава, была проведена беседа с военнослужащими.

В то же время для детей шехидов Отечественной войны было проведено спортивное мероприятие под названием "Мой отец - герой". Победителям интеллектуальных игр были вручены подарки.

На мероприятии выступили полковник Министерства обороны Эльвин Азизов, полковник-лейтенант Намиг Джавадов, народный артист Нураддин Мехдиханлы, чемпион мира и олимпийский призер по борьбе Расул Чунаев.

В завершение для представителей СМИ и детей шехидов в солдатской столовой был организован обед.