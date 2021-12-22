Более 20 тыс. гражданских лиц получили новые рабочие места в Азербайджанской армии

"Есть значительный поворот в выполнении служебно-боевых действий. Согласно поручению Верховного главнокомандующего, гражданские лица привлекались к выполнению соответствующих работ по кухне, уборке и т.д, чтобы личный состав задействовать только для боево

"Есть значительный поворот в выполнении служебно-боевых действий. Согласно поручению Верховного главнокомандующего, гражданские лица привлекались к выполнению соответствующих работ по кухне, уборке и т.д, чтобы личный состав задействовать только для боевой подготовки. В результате, более 20 000 мирных жителей получили новые рабочие места".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

Глава ведомства отметил, что в целях улучшения социальной защиты и жилищных условий военнослужащих президент ускорил ввод в эксплуатацию новых военных городков, постоянных и служебных квартир: "При этом продолжается повышение заработной платы и предоставления льгот".