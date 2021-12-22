О нас
Report Georgia
Аудио новости

Более 20 тыс. гражданских лиц получили новые рабочие места в Азербайджанской армии

Более 20 тыс. гражданских лиц получили новые рабочие места в Азербайджанской армии "Есть значительный поворот в выполнении служебно-боевых действий. Согласно поручению Верховного главнокомандующего, гражданские лица привлекались к выполнению соответствующих работ по кухне, уборке и т.д, чтобы личный состав задействовать только для боево
Армия
22 декабря 2021 г. 04:46
Более 20 тыс. гражданских лиц получили новые рабочие места в Азербайджанской армии

"Есть значительный поворот в выполнении служебно-боевых действий. Согласно поручению Верховного главнокомандующего, гражданские лица привлекались к выполнению соответствующих работ по кухне, уборке и т.д, чтобы личный состав задействовать только для боевой подготовки. В результате, более 20 000 мирных жителей получили новые рабочие места".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

Глава ведомства отметил, что в целях улучшения социальной защиты и жилищных условий военнослужащих президент ускорил ввод в эксплуатацию новых военных городков, постоянных и служебных квартир: "При этом продолжается повышение заработной платы и предоставления льгот".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda 20 mindən artıq mülki şəxs yeni iş yerləri ilə təmin olunub

Самое важное

За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
22 декабря 2021 г. 03:33
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
21 декабря 2021 г. 18:37
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
20 декабря 2021 г. 14:15
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
20 декабря 2021 г. 13:04
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
20 декабря 2021 г. 13:01
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
20 декабря 2021 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi