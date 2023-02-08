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Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше

Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше В соответствии с поручением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, командированный в Турцию военно-медицинский персонал азербайджанской армии приступил к работе в Кахраманмараше.
Армия
8 февраля 2023 г. 18:04
Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше

В соответствии с поручением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, командированный в Турцию военно-медицинский персонал азербайджанской армии приступил к работе в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские медики совместно с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим при землетрясении гражданам.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турцию прибыли 20 военных медиков - общий хирург, травматолог, ЛОР-хирург, офтальмолог, нейрохирург, ревматолог, операционные медсестры, анестезиологи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani military medical personnel starts working in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi tibb personalı Kahramanmaraşda fəaliyyətə başlayıb

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