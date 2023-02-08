Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше

В соответствии с поручением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, командированный в Турцию военно-медицинский персонал азербайджанской армии приступил к работе в Кахраманмараше.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Азербайджанские медики совместно с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим при землетрясении гражданам.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турцию прибыли 20 военных медиков - общий хирург, травматолог, ЛОР-хирург, офтальмолог, нейрохирург, ревматолог, операционные медсестры, анестезиологи.