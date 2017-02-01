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    Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения

    Ведутся обсуждения о дате проведения учений

    Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ Планируется проведение совместных военных учений с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено 1 февраля на встрече посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова с министром обороны этой страны Леваном Изорией. 

    Было отмечено, что ведутся обсуждения о дате проведения учений.

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