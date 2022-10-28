Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область

Российская армия продолжает обстреливать критические объекты инфраструктуры Украины

Российская армия продолжает обстреливать критические объекты инфраструктуры Украины.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Российская армия продолжает обстреливать наши объекты критической инфраструктуры, цель понятна всему миру. Сейчас такое время, что все могут видеть и наблюдать, что происходит. Ни для кого не секрет, что российская армия задалась целью разрушить нашу энергетическую систему для того, чтобы оставить нас без света и соответственно без воды и тепла. И просто продолжит нас уничтожать такими методами, абсолютно бесчеловечными", - заявил он.

A.Кулеба отметил, что 10-11 и 17-18 октября продолжались наноситься удары ракетами с воздуха и с территории России по важным инфраструктурным объектам и населенным пунктам области. По его словам, к сожалению не обошлось без жертв, 1 человек погиб, 10 получили ранения.

"Все они - гражданские лица, не имеющие никакого отношения к военным действиям. Что касается разрушения жилой инфраструктуры, то был нанесен ущерб 60 домам, в основном частному сектору, 8 из которых были полностью разрушены. Для людей это было единственное жилье. Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти, где им перезимовать. Потому что впереди у нас самое тяжелое время – зимний период”, - сказал глава обладминистрации.

Он подчеркнул, что вся инфраструктура, которая может быть восстановлена в кратчайшие сроки - уже восстановлена, в настоящее время также продолжаются ремонтные работы на объектах, которые требуют больше времени.

"К сожалению, это привело к перебоям в подаче электроэнергии по всей территории Украины. Теперь мы составляем планы и графики, чтобы сбалансировать энергетическую систему, чтобы люди планировали свой день с учетом довольно серьезных проблем. Все это еще раз подтверждает, что целью российских вооруженных сил являются не информационные тезисы, о которых они говорят, а совершенно другое. Они хотят уничтожить нас как государство, как народ, но независимо от того, есть у нас свет или нет, они не смогут этого сделать. Мы продолжим уничтожать их и изгонять с наших земель”, - отметил А.Кулеба.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.