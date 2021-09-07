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Вугар Гусейнов: Мы можем сеять зерно только на площади 1 млн гектаров

Вугар Гусейнов: Мы можем сеять зерно только на площади 1 млн гектаров Сейчас в очень немногих странах самообеспеченность пшеницей достигает 100%. Это Россия, Казахстан, Украина и Канада. В Азербайджане уровень самообеспеченности составляет 60%, поскольку в стране ограничены земельные ресурсы, пригодные для сельского хозяйст
АПК
7 сентября 2021 г. 13:06
Вугар Гусейнов: Мы можем сеять зерно только на площади 1 млн гектаров

Сейчас в очень немногих странах самообеспеченность пшеницей достигает 100%. Это Россия, Казахстан, Украина и Канада. В Азербайджане уровень самообеспеченности составляет 60%, поскольку в стране ограничены земельные ресурсы, пригодные для сельского хозяйства, и зерном засеивается только 1 млн гектаров.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Минсельхоза Вугар Гусейнов.

"Мы не можем засеивать больше гектаров, поэтому главная цель - повысить производительность. Если раньше с одного гектара собирали 3 млн тонн зерна, то сейчас довели до 3,14 млн тонн. Мы хотим добиться роста с помощью современных и быстрорастущих, устойчивых к климату сортов. Субсидии мы предоставляем на удобрения. В последние годы две трети фермеров сеют пшеницу, но она, в основном, непродовольственная. В Джалилабаде в этом году начали сажать больше продовольственной пшеницы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Hüseynov: “Cəmi 1 milyon hektar ərazidə taxıl əkə bilirik”

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