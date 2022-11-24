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В ООН прогнозируют резкое сокращение производства риса и кофе в Индонезии

В ООН прогнозируют резкое сокращение производства риса и кофе в Индонезии Выбросы углерода значительно сократят производство риса и кофе в Индонезии, одном из крупнейших в мире производителей обеих культур.
АПК
24 ноября 2022 г. 13:17
В ООН прогнозируют резкое сокращение производства риса и кофе в Индонезии

Выбросы углерода значительно сократят производство риса и кофе в Индонезии, одном из крупнейших в мире производителей обеих культур.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном климатическим управлением ООН.

Исследование под названием "Влияние изменения климата на сельское хозяйство Индонезии" показало, что продолжающееся изменение климата уменьшит производство риса в стране на миллионы тонн в год, сократит экспорт на треть и приведет к росту цен более чем на 50%.

Производство кофе также сократится при продолжающихся углеродных выбросах - экспорт кофе из Индонезии может упасть примерно на 32-35%. Ученые прогнозируют рост цен на кофе сортов арабики и робусты "примерно на 32% к 2050 году и на 56-109% в период с 2050 по 2100 год".

Хотя исследование сосредоточено в основном на экономической и продовольственной безопасности Индонезии, подчеркивается, что сокращение производства кофе и риса в стране "повлияет на глобальную цепочку поставок, и потребители в других странах могут столкнуться с серьезными последствиями".

"Индонезия является четвертым по величине производителем риса в мире, и можно ожидать, что сокращение урожая окажет катастрофическое воздействие на беднейшее население мира", - говорится в исследовании.

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