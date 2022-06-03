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В ООН отметили необходимость скорейшего возобновления экспорта зерна

В ООН отметили необходимость скорейшего возобновления экспорта зерна Переговоры по возобновлению экспорта зерна необходимо завершить как можно скорее, поскольку 1,5 млрд людей в мире зависят от украинского зерна и российского продовольствия и удобрений.
АПК
3 июня 2022 г. 16:01
В ООН отметили необходимость скорейшего возобновления экспорта зерна

Переговоры по возобновлению экспорта зерна необходимо завершить как можно скорее, поскольку 1,5 млрд людей в мире зависят от украинского зерна и российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.

"В мире 1,5 млрд людей нуждаются в этих продовольствии и удобрениях. Я надеюсь, что переговоры действительно пройдут гладко и будут завершены как можно скорее, чтобы снятие блокады портов и возобновление экспорта удобрений, продовольствия произошли как можно скорее, прежде чем мы столкнемся с еще одним кризисом", — отметил дипломат на брифинге в Женеве.

В настоящий момент заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в Москве проводит встречи с представителями правительства России для обсуждения данной проблемы.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Taxıl ixracının mümkün qədər tez bərpa olunması zəruridir”
Версия на английском языке UN notes need for earliest possible resumption of grain exports

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