В ООН отметили необходимость скорейшего возобновления экспорта зерна

Переговоры по возобновлению экспорта зерна необходимо завершить как можно скорее, поскольку 1,5 млрд людей в мире зависят от украинского зерна и российского продовольствия и удобрений.

Переговоры по возобновлению экспорта зерна необходимо завершить как можно скорее, поскольку 1,5 млрд людей в мире зависят от украинского зерна и российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.

"В мире 1,5 млрд людей нуждаются в этих продовольствии и удобрениях. Я надеюсь, что переговоры действительно пройдут гладко и будут завершены как можно скорее, чтобы снятие блокады портов и возобновление экспорта удобрений, продовольствия произошли как можно скорее, прежде чем мы столкнемся с еще одним кризисом", — отметил дипломат на брифинге в Женеве.

В настоящий момент заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в Москве проводит встречи с представителями правительства России для обсуждения данной проблемы.