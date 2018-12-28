В Нефтчалинский госцентр аграрного развития назначен новый директор

Прежний директор центра освобожден от занимаемой должности

28 декабря, 2018 13:39

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/213fac2d62c42df77c0068ca716fc18e/d4ea9787-476c-4891-9331-937bdc005ec9_292.jpg Нефтчала. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Нефтчалинский государственный центр аграрного развития Минсельхоза назначен новый директор. Как сообщает муганское бюро Report, в связи с этим министр сельского хозяйства Инам Керимов подписал соответствующий приказ, согласно которому Рамиль Салман оглу Салманов назначен директором Государственного центра аграрного развития Нефтчалинского района. Отметим, что до этого Рамиль Салманов занимал должность директора Нефтчалинского районного отдела Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

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