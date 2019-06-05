В Баку проводятся ярмарки по случаю праздника Рамазан

С сегодняшнего дня ООО "Государственная аграрная торговая компания" министерства сельского хозяйства проводит в Баку ярмарки "Из села в город" по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, одна из них организована в Ясамальском районе, на территории напротив средней школы №225 по улице Алескера Алекперова, вторая – в Низаминском районе, на пр. Гара Гараева рядом с торговым центром "Орбита".

На ярмарках, которые состоятся 5-6 июня, граждане смогут приобрести экологически чистую и качественную сельскохозяйственную продукцию. Ярмарки будут проводиться с 8:00 до 20:00.

Отметим, что "Из села в город" это проект Государственной аграрной торговой компании. Основной целью организации таких ярмарок является поддержка отечественных производителей сельхозпродукции.