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В Баку будут организованы традиционные новогодние ярмарки "Из села в город"

В Баку будут организованы традиционные новогодние ярмарки "Из села в город" В Баку 20-30 декабря будут организованы традиционные новогодние ярмарки “Из села в город”.
АПК
18 декабря 2023 г. 15:50
В Баку будут организованы традиционные новогодние ярмарки Из села в город

В Баку 20-30 декабря будут организованы традиционные новогодние ярмарки “Из села в город”.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, ярмарки приурочены ко Дню солидарности азербайджанцев мира и празднованию Нового года.

Свою продукцию на ярмарках представят 80 фермеров из 42 регионов страны, предварительно прошедшие регистрацию. В частности граждане смогут приобрести до 100 наименований сельскохозяйственных и пищевых продуктов.

Основной целью организации ярмарки является обеспечить потребности горожан в сельскохозяйственной и продовольственной продукции в преддверии праздников и создать альтернативный канал сбыта для фермеров.

Качество продукции на ярмарках будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане могут проверить качество продукции в мобильных лабораториях контроля качества, которые будут действовать на территории ярмарок.

Отметим, что участие в новогодних ярмарках "Из села в город" абсолютно бесплатное. Фермеры будут обеспечены прилавком, весами, холодильником и другими необходимыми инструментами и оборудованием на безвозмездной основе. Также им будет оказана логистическая поддержка.

Новогодние ярмарки "Из села в город" пройдут по двум адресам – Наримановский район, ул. Фатали Хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик") и Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5б (рядом с кинотеатром "Ингилаб").

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Kənddən Şəhərə” Yeni il yarmarkaları keçiriləcək

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